Manchester City Lại Có Thêm đội Bóng Anh Em

Giải Bóng đá đường phố SCG Street Football 2018 khởi tranh từ đầu tháng 9/2018 tại Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh đó, ở mùa trước, Messi chỉ thực sự gây ấn tượng ở Copa America, giải đấu gây tranh cãi trong giới chuyên mônvề chất lượng của các đội bóng tham dự. Tham vọng lớn nhất của tôi là giành những danh hiệu cho CLB và đội tuyển quốc gia. Còn ở hạng mục nữ thì CLB Vĩnh Phúc được xem là ứng cử viên hàng đầu cho suất lên hạng bởi họ có sự tham gia của rất nhiều VĐV có kinh nghiệm như Hà Thị Hoa, Thu Trang. Phong độ tệ hại ở lượt đấu cuối cùng với việc đang sở hữu số bàn thắng ít hơn Harry Kane có lẽ là hai trong nhiều lý do khiến Bleacher Report Football gạt bỏ Cris Ronaldo. Với 41 bàn thắng ở Bundesliga 2020/21, Lewandowski là lựa chọn hợp lý dựa trên các con số thống kê. Nếu không thể có các con số thống kê ấn tượng trong mùa 2021/22, rất khó cho Messi trong cuộc đua Quả bóng Vàng hay The Best 2022. Số bàn thắng hay kiến tạo luôn có sức nặng trong những cuộc bầu chọn. ᠎

Hiện tại, Cristiano Ronaldo đang là người nắm giữ danh hiệu Quả bóng Vàng 2016 và tràn trề cơ hội được vinh danh lần thứ 5. Trong khi đó, Lionel Messi, Antoine Griezmann hay Gianluigi Buffon cũng được kỳ vọng nằm trong top đầu của giải thưởng. Ở mức độ nào đó, Ballon d’Or của France Football vẫn là giải thưởng uy tín và lâu đời hơn The Best của FIFA. Ở gala năm nay, Serie A được vinh danh là giải đấu đột phá. Messi giành Quả bóng vàng thứ 3 liên tiếp vào năm 2011. Anh ghi 59 bàn, kiến tạo 36 lần và cùng Barca giành 4 danh hiệu (La Liga, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu). Trở lại với trận đấu giữa Milan và Juventus, hai đội có thế trận khá cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng là 46% – 54%. Tuy nhiên, đội chủ nhà có phần chủ động hơn khi nhiều lần pressing hiệu quả để cướp bóng trong chân đối thủ. Ông đang là người quản lý của nhiều ngôi sao như Romelu Lukaku (Chelsea), Arthur, Federico Bernardesch i (cùng của Juventus). Siêu sao người Argentina cần nhanh chóng lấy lại phong độ bùng nổ trong màu áo PSG.

Liệu có hay không sự thiên kiến với Lewandowski, nhờ phong độ thăng hoa trong nửa đầu mùa giải 2021/22. Ở chiều ngược lại, Messi chơi không ấn tượng uefa champions league schedule kể từ khi đến PSG. Chân sút người Ba Lan vẫn duy trì phong độ ổn định với 23 bàn sau 19 lần ra sân cho Bayern Munich ở mùa 2021/22. Messi chơi 16 trận cho PSG kể từ đầu mùa và ghi được 6 bàn thắng (kèm 5 kiến tạo). Việc Lewandowski tiếp tục duy trì ghi bàn trong màu áo Bayern kể từ đầu mùa 2021/22 cho thấy anh vẫn là đối thủ đáng gờm với các ngôi sao khác trong cuộc bầu chọn vào năm sau. Điểm số mà các HLV dành cho Lewandowski là 535, của các đội trưởng dành trung phong Bayern là 555. Trong khi đó, điểm số của Messi ở hai nhóm này lần lượt là 254 và 344, kém xa Lewandowski.

Số phiếu bầu từ các HLV và thủ quân ĐTQG cho Lewandowski áp đảo Messi và Salah ở The Best 2021. Đồ họa: Minh Phúc. Ngay cả HLV Luis Enrique dù vẫn chọn Messi ở lá phiếu số một, nhưng thuyền trưởng tuyển Tây Ban Nha vẫn bầu cho Lewandowski ở vị trí số 2. HLV tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos, còn gạch tên Ronaldo để chọn lần lượt Kante, Jorginho và Lewandowski. Ngôi sao người Tây Ban Nha cùng đồng đội ở Barca Femeni cũng nhận giải CLB nữ hay nhất. Với phương châm ấy, Solskjaer đã truyền đạt cho các ngôi sao trẻ Chong và Greenwood trước khi tung họ vào sân bóng danh giá nhất châu Âu. Việc các cầu thủ, HLV hay người hâm mộ bầu chọn cho “người quen” hay ứng viên mà họ cảm tình là điều dễ hiểu ở The Best. Đêm gala còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng túc cầu.